Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) yürürlüğe kondu. Planın uygulanmasıyla birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgeye gitti. Bakan Yerlikaya, depremle ilgili toplam 504 ihbar alındığını, bunların 25’inin yapı hasarıyla ilgili olduğunu belirterek, “Tüm ihbarlar tek tek inceleniyor.” ifadelerini kullandı.

Balıkesir Valiliği, deprem nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı bildirildi. Manisa’da da Akhisar, Soma, Demirci, Kırkağaç ve Gördes ilçelerinde okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

22 yaralı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, saat 01.30’da yaptığı açıklamada, önceki depremde ağır hasar gören ve kullanılmayan üç binayla birlikte Sındırgı merkezdeki iki katlı bir dükkânın yıkıldığını belirtti. Can kaybı olmadığını vurgulayan Ustaoğlu, "Hastanelerimize müracaat eden 22 vatandaşımız var. Bunlardan 4 tanesi taburcu oldu. Hayali tehlikesi olan bir vatandaşımız yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama