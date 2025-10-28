Son Mühür - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48’de 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul ve çevre illerde de güçlü bir şekilde hissedildi. AFAD, depremin merkez üssünün 5,9 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu. 10 Ağustos’taki depremde ağır hasar gören üç bina ile bir dükkânın yıkıldığı belirtildi. Söz konusu binaların önceden boşaltılmış olması, olası can kaybını önledi. Depremin ardından, en büyüğü 4,4 şiddetinde olmak üzere 100’ü aşkın artçı sarsıntı kaydedildi.
''25 yapı hasarı ihbarı aldık''
Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) yürürlüğe kondu. Planın uygulanmasıyla birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgeye gitti. Bakan Yerlikaya, depremle ilgili toplam 504 ihbar alındığını, bunların 25’inin yapı hasarıyla ilgili olduğunu belirterek, “Tüm ihbarlar tek tek inceleniyor.” ifadelerini kullandı.
Eğitime 1 gün ara verildi
Balıkesir Valiliği, deprem nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı bildirildi. Manisa’da da Akhisar, Soma, Demirci, Kırkağaç ve Gördes ilçelerinde okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.
22 yaralı
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, saat 01.30’da yaptığı açıklamada, önceki depremde ağır hasar gören ve kullanılmayan üç binayla birlikte Sındırgı merkezdeki iki katlı bir dükkânın yıkıldığını belirtti. Can kaybı olmadığını vurgulayan Ustaoğlu, "Hastanelerimize müracaat eden 22 vatandaşımız var. Bunlardan 4 tanesi taburcu oldu. Hayali tehlikesi olan bir vatandaşımız yok." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."