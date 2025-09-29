Son Mühür- Gazze’ye ulaşmasına üç gün kalan Sumud Filosu’na, Türk Deniz Kuvvetleri’nden iki fırkateyn eşlik etmeye başladı. Filonun güvenliğini artıran bu gelişme, uluslararası kamuoyunda da dikkat çekti.

Organizasyon komitesinden açıklama

Sumud Filosu organizasyon komitesi, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Filomuzla iletişime geçen gemiler, ihtiyaçlarımızı sorarak yanımızda olduklarını bildirdiler ve yolculuğumuza eşlik edeceklerini belirttiler.”

Gazze’ye insani destek hedefi

Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmıştı. Organizasyon komitesi, yolculuk boyunca farklı ülkelerden dayanışma mesajları aldıklarını vurguladı. Türk donanmasının desteği ise filonun moralini güçlendirdi.

Deniz Kuvvetleri’nin desteği, hem bölgesel güvenlik açısından hem de filonun sembolik önemini artırması bakımından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Filonun, Gazze’ye ulaşmasına kısa süre kala atılan bu adım, insani diplomasi açısından da yeni bir sayfa olarak görülüyor.