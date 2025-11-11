Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan sınırları içinde düşmesinin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, gelişmeleri yerinde takip etmek üzere Kakheti bölgesine giderek ekiplerle görüştü.

Bakan Geladze olay yerinde inceleme yaptı

Geladze’ye ziyaretinde İçişleri Bakanı birinci yardımcısı Roni Mesxi, Kakheti Valisi Giorgi Aladaşvili ve bakanlığın ilgili hizmet yöneticileri eşlik etti. Ekipler sahada çalışmaları koordine ederken, güvenlik önlemleri de artırıldı.

Gürcistan’dan Türkiye ile ortak çalışma vurgusu

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama-kurtarma birimlerinin olay yerinde aktif olarak görev yaptığı belirtildi. Açıklamada, Türkiye ile işbirliği içinde hareket edildiği ve soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

MSB: Uçakta 20 personel vardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise uçağın içinde bulunan personele ilişkin önemli bir detay verdi. Yapılan açıklamada, düşen askeri kargo uçağında uçuş ekibi dahil 20 personelin bulunduğu duyuruldu.

Soruşturma çok yönlü ilerliyor

Arama-kurtarma faaliyetleri sürerken kaza nedenine ilişkin incelemeler hem Gürcistan hem Türkiye tarafından eşgüdümlü şekilde yürütülüyor. Bölgeden gelecek yeni bilgiler kamuoyu ile paylaşılmayı bekliyor.