Aziz İhsan Suç Örgütü soruşturması kapsamında yürütülen dosyada hazırlanan iddianame, 20 Ekim’de mahkemeye sunulmuştu. Sürecin ardından 1. Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptını hazırladı ve yargılamaya ilişkin takvimi belirledi. Sanıklar, ilk kez 27 Ocak 2026’da hâkim karşısına çıkacak.
Esenyurt Belediye Başkanı Özer için tahliye kararı
Dosya kapsamında tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında önemli bir karar açıklandı. Mahkeme, Özer’in tahliyesine hükmetti.
Adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı uygulandı
Tahliye kararıyla birlikte Özer hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca yurtdışı çıkış yasağı getirildi. Bu doğrultuda Özer’in yargı süreci boyunca belirlenen yükümlülüklere uyması gerekecek.
30 Ekim 2024'ten bu yana tutukluydu!
Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, 30 Ekim 2024 tarihinde Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında şafak operasyonuyla gözaltına alınmış ve aynı gün de tutuklanmıştı.