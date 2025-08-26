Son Mühür- Bangkok Post’un aktardığına göre, Tayland Turizm Bakanlığı bu kampanya için 22 milyon dolarlık (700 milyon baht) bütçe ayırmaya hazırlanıyor. Ülkede iç hat gidiş-dönüş biletlerinin ortalama fiyatının 110 dolar (3.500 baht) olduğu dikkate alındığında, yatırımla doğrudan yolcuların maliyetlerinin hafifletilmesi hedefleniyor.

200 bin ücretsiz bilet

Kampanya kapsamında, uluslararası uçuş bileti satın alan yabancı turistlere 200 bin adede kadar ücretsiz iç hat gidiş dönüş bileti verilecek. Bakanlık, bu uygulama ile yaklaşık 245 milyon dolarlık (8,8 milyar baht) ek gelir sağlamayı ve yatırımı on katına çıkarmayı planlıyor.

Kampanyanın koşulları

Uygulamanın yalnızca Tayland iç hat uçuşları için geçerli olacağı, uluslararası seferlerde kullanılmayacağı belirtildi. Ayrıca ücretsiz biletlerden sadece ülkeye hava yoluyla giriş yapan ve henüz iç hat rezervasyonu bulunmayan yabancı turistler yararlanabilecek. Kampanyaya Thai Airways, Thai AirAsia, Nok Air, Bangkok Airways, Thai Lion Air ve Thai Vietjet olmak üzere altı havayolu şirketi dahil edilecek.

Ziyaretçi sayısındaki düşüş hedefleri değiştirdi

Pandemi sonrası toparlanma sürecini tamamlamakta zorlanan Tayland’da Merkez Bankası, 2025 yılı için turist sayısı tahminini 39 milyondan 33 milyona düşürdü. Yüzde 16’lık bu kayıp, hükümeti yeni çözümler geliştirmeye zorladı. Ücretsiz iç hat bileti kampanyası da sektör temsilcileri tarafından turizmi hareketlendirmek için “son umut” girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.