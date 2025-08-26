Son Mühür / Atakan Başpehlivan Şehit Gazi ve Vatansever Kamu Görevlileri Konfederasyonu, geçtiğimiz Ekim ayında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki söylemiyle başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, sürece destek verdi.

“Terörsüz Türkiye sürecini yürekten destekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge’ vizyonunu yürekten desteklediklerini kamuoyuna açıklayan Şehit Gazi ve Vatansever Kamu Görevlileri Konfederasyonu, söz konusu açıklamasında, “Şehitlerimizin emaneti ve gazilerimizin fedakârlığıyla ayakta duran bu vatanın bir ferdi olarak, terörün tamamen bitmesi ve terörsüz bir Türkiye’nin inşası en büyük temennimizdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge’ vizyonunu yürekten destekliyoruz. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan bu kutsal topraklarda, milletimizin huzur ve güvenliği için terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir.” cümlelerine yer verdi.

“Bütün fitne duvarları yıkılacaktır”

Son olarak, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşacağından emin olduklarının altını çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün ülkemizin her köşesinde, sınırlarımızın ötesinde hain terör örgütlerine karşı verilen mücadele, şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin fedakârlığıyla anlam bulmaktadır.

Şehit Gazi Vatansever Kamu Görevlileri Konfederasyonu olarak; Aziz şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, kahraman gazilerimizi ve ailelerini incitecek, milletimizin birlik ve beraberliğini zedeleyecek hiçbir girişime müsaade edilmeyeceğine dair verilen kararlılığı destekliyoruz.

Eminiz ki; terörle mücadelenin kesintisiz devamı ile birlikte Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefine ulaşılacak, kardeşliğimizin önüne örülen bütün fitne duvarları yıkılacaktır. Allah devletimizin, kahraman güvenlik güçlerimizin ve aziz milletimizin yar ve yardımcısı olsun.”