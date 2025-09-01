Son Mühür- Almanya merkezli tatil hava yolu Condor Airlines, azalan talep nedeniyle 2026 yaz sezonu için Antalya uçuşlarını programından çıkardığını duyurdu. Şirketin bu kararı, Türkiye turizminde yaşanan daralmanın en somut örneklerinden biri oldu. Condor yetkilileri, fiyatların Avrupalı tatilciler için dahi “yüksek” seviyelere ulaştığını ve bunun tercihleri doğrudan etkilediğini belirtti.

Türkiye “Parlayan Yıldız” konumunu kaybediyor

Artı49’un aktardığı bilgilere göre, Türkiye turizmde uzun yıllar boyunca Avrupa’nın gözde destinasyonları arasında yer alırken, ekonomik dalgalanmalar ve hayat pahalılığı nedeniyle bu konumunu hızla yitiriyor. Sektör temsilcileri, fiyatların döviz bazında dahi Avrupa’daki rakip destinasyonların üzerine çıkmasının, turistleri İspanya, Yunanistan ve Balkan ülkelerine yönlendirdiğine dikkat çekiyor.

Tatil planları iptal ediliyor

Avrupalı turistler, daha önce yaptıkları rezervasyonları iptal ederek alternatif ülkelere yöneliyor. Özellikle Almanya’dan gelen turist sayısında gözle görülür bir azalma olduğu ifade ediliyor. Turizm işletmeleri, iptallerin yalnızca bireysel tatilcilerle sınırlı kalmadığını; grup seyahatleri ve paket turların da iptal furyasına katıldığını vurguluyor.

Yabancılar da Türkiye’den göç ediyor

Artan hayat pahalılığı yalnızca turistleri değil Türkiye’de yaşayan yabancıları da etkiliyor. TÜİK verilerine göre son bir yıl içinde 50 binden fazla Rus vatandaşı Türkiye’den ayrıldı. Göç edenlerin büyük bölümü, daha ekonomik yaşam koşulları sunduğu için Balkan ülkelerini tercih ediyor.

Turizmde zorlu dönem

Uzmanlara göre, Türkiye’nin yeniden cazibe merkezi haline gelmesi için fiyat dengesinin kurulması ve enflasyonun kontrol altına alınması şart. Aksi halde, Condor Airlines örneğinde olduğu gibi diğer havayolu şirketlerinin de Türkiye uçuşlarını programlarından çıkarması muhtemel görünüyor.