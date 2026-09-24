Öğretmen Salim Çelikel kimdir sorusu acı kaybın ardından yetiştirdiği eski öğrencileri ve eğitim camiası tarafından merakla araştırılmaya başladı. Gözler taziye mesajlarına çevrildi. Meslek hayatı boyunca sadece ders vermekle kalmayıp öğrencilerine ahlaki değerler aşılayan emektar hoca geride onurlu bir miras bıraktı.

Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle tedavi altında tutulan kıymetli eğitimcinin vefatı, görev yaptığı okullardaki mesai arkadaşları arasında büyük üzüntü meydana getirdi. Sevenleri son vazifesini yerine getirmek için toplandı.

Öğretmen Salim Çelikel kimdir, neden vefat etti?

Öğretmen Salim Çelikel, uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde binlerce öğrenci mezun eden, ilerleyen yaşına bağlı kronik rahatsızlıklar ve gelişen tıbbi komplikasyonlar sonucu vefat eden saygın bir eğitimci olarak biliniyor. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan emektar öğretmen yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına yenik düştü. Ailesi acı haberi paylaştı.

Görev süresi boyunca dürüstlüğü, disiplini ve araştırmacı ruhuyla tanınan Çelikel, memleketin dört bir yanına dağılan öğrencilerinin hayatına dokunmayı başardı. Emeklilik günlerinde de gençlerle bağını koparmayan kıymetli hoca eğitim sohbetleriyle çevresine ışık saçıyordu.

Emekli eğitimcinin biyografisi ve taziye detayları

Mesleğine adadığı ömrü boyunca sayısız plaket ve teşekkür belgesiyle onurlandırılan usta eğitimci, okul koridorlarındaki sevecen tavrıyla hatırlanıyor. Sevenleri kederli aileye taziye dileklerini iletiyor. Hüzün paylaşıldı.

Bilgi Başlığı Ayrıntı Adı ve Soyadı Salim Çelikel Mesleği Emekli Öğretmen Vefat Nedeni Yaşlılığa Bağlı Kronik Rahatsızlıklar Cenaze Yeri Kayseri - Develi Cenaze Tarihi 24 Eylül 2026 Perşembe

İlçedeki sivil toplum temsilcileri ve eski mezunlar merhum öğretmenin eğitime sunduğu samimi katkıları şükranla anmayı sürdürüyor.

Develi'deki cenaze töreni ve eğitim camiasının vedası

Merhum öğretmenin naaşı 24 Eylül 2026 Perşembe günü Develi ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla aile kabristanında toprağa verildi. Törene çok sayıda meslektaşı, öğrencisi ve ilçe protokolü katılım sağladı. Helallik alındı.

Cami avlusunu dolduran kalabalık, ömrünü eğitime adayan kıymetli hocayı son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı. Yetiştirdiği nesiller vefa örneği sergiledi.