Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, geleceğin teminatı çocukların sağlıklı ve güvenli bir eğitim hayatı sürdürebilmeleri için denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri ile İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki kırtasiyelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Standartlara uygunluk incelendi

Denetimlerde defter, kalem, silgi, boya gibi okul malzemelerinin standartlara uygunluğu titizlikle kontrol edildi. Kimyasal madde içerebilecek ürünler ve yasaklı materyaller detaylı şekilde incelenirken, kontrollü satılması gereken ürünler hakkında işletme sahipleri bilgilendirildi.

Riskli ürünlere yaptırım

Çocuk sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlerin satışını yapan işletmelere gerekli idari yaptırımlar uygulandı. Ekipler, velilere güvenli alışveriş için kırtasiye ürünlerinde kalite ve güvenlik sertifikalarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.