Turgutlu Belediyesi’nin kente kazandırdığı Ekrem Gürel Kültür Merkezi, ilk kez tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak. Yetişkinler için “Yarınlara Geç Kalmadan” ve çocuklar için “Şeftali Sokağı Hayvanları” isimli oyunlar, ücretsiz servis imkanıyla izleyiciyle buluşacak.

Yetişkinlere toplumsal mesaj

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ekrem Gürel Kültür Merkezi tiyatro ekibi, 3 Ekim Cuma günü saat 20.30’da “Yarınlara Geç Kalmadan” isimli tek perdelik oyunu sahneleyecek. Toplumsal sorunlara dikkat çeken ve güçlü bir mesaj veren oyun, 13 yaş ve üzeri izleyicilere yönelik olacak. Vatandaşlar için saat 19.45’te Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden ücretsiz servis kaldırılacak.

Çocuklara doğa ve hayvan sevgisi

Çocuklar için özel olarak hazırlanan “Şeftali Sokağı Hayvanları” isimli oyun ise 4 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de sahnelenecek. Hayvan ve doğa sevgisini eğlenceli bir şekilde aktaran oyun için de saat 16.15’te hizmet binası önünden ücretsiz servis sağlanacak.

“Turgutlu’da kültür ve sanatın yeni adresi”

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi gören tiyatro etkinliklerimizi artık yeni kültür merkezimizde sürdürüyoruz. Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Turgutlu’da kültür ve sanatın yeni adresi oldu. Hazırlanan oyunlarla hem çocuklarımız hem de yetişkinler keyifli anlar yaşayacak. Tüm halkımızı bu sanat dolu buluşmaya davet ediyoruz” dedi.