Manisa 1. Amatör Lig Alaşehir Grubu’nda mücadele eden Selendi Belediye Spor, sahasında ağırladığı Tepeköy Spor’u 4-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Bu galibiyetle puanını 9’a yükselten Selendi temsilcisi, averajla grubunda 2. sıradaki yerini korudu.

Selendispor 2’de 2 yaptı

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme’den düşen Selendi Belediye Spor, yeni sezona adeta fırtına gibi başladı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Killik Spor’u 3-0 mağlup eden Selendi ekibi, ikinci haftada sahasında konuk ettiği Trazlar Spor karşısında 77. dakikaya kadar 3-0 öndeyken rakip takımın sahada 7 kişi kalması nedeniyle maçın hakem tarafından tatil edilmesiyle 2’de 2 yaptı.

Maçın skoru 4-1

Ligin 3. haftasında Selendi 3 Eylül Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Abdullah Kayıkcı, Eren Günal ve Hüseyin Saraç hakem üçlüsü yönetti. Müsabakayı Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Kulüp Başkanı Ömer Karagöz ve çok sayıda taraftar tribünden takip etti. Maçın 11. dakikasında Mehmet Talha’nın şutu üst direkten dönerken, 12. dakikada Selendi Belediye Spor Yağız Berk’in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, 48. dakikada Yağız Berk ile bir kez daha direğe takıldı. 65. dakikada oyuna sonradan giren Abdülkadir, Selendi Belediye Spor’un ikinci golünü kaydetti. Aynı dakikalarda oyuna giren Gökay, soldan çalımlarla girdiği ceza sahasında yaptığı plase vuruşla skoru 3-0’a taşıdı. Tepeköy Spor’un golü 87. dakikada Süleyman’dan geldi. Uzatma dakikalarında Kaan, Selendi Belediye Spor adına bir gol daha atarak maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.