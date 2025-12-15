Son Mühür/ Emine Kulak- Kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık’ta kan değerleri ve beslenme durumunda tespit edilen bozulmalar nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine 11 Aralık gecesi çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilen dün akşam saatlerinde ise tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden Durbay için Şehzadeler belediye binası önünde tören gerçekleştirildi.

Durbay’ın cenazesi, üzerinde Türk bayraklarının olduğu cenaze aracıyla belediye binasının önüne getirildi.

ÖZEL: GÜLŞAH SEÇİM KAZANMAK İÇİN HİKAYENİN OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLERDİ

Gözyaşlarıyla yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Hepimiz için çok zor bir gün. İnsan siyasete, bizim gibi görevlere atılırken her şeyi göze alıyorsunuz da. Bu kadarını göze alamıyorsunuz. Biraz önce Ferdi’nin önünden geçip buraya geldik. Gülşah bir CHP’li evladı. 2009 yılında ben adayken 21 yaşındaydı. Bu binayı 2014’te birlikte gezmiştik. Gençlik Kolları başkanı iken bu belediyedeki bütün personele beni Gülşah tanıtmıştı. Bir eliyle selamlaşır, diğer eliyle öpücük atar. Koşa koşa bir sürü görev yaptı. Kırmızı yelekliler bizim gençlik kollarımızın bir gelenekleri. Gülşah’ın gençlik kollarıyla irtibatı çok. Ağzında bir laf vardır Gülşah’ın. Seçimi kaybettiğimizde bir değerlendirme toplantısı yapardık. Gülşah da bir seçimi kazanmak için bir hikayenin olması gerektiğini söylerdi. Son yerel seçimlerde bu sefer bir hikayemiz var mı diye sordum.’ Genel Başkanımızın memleketini kazanacağız’ dedi. Burası eski Manisa. Biz aday olduğumuzda bu binaya aday olurduk” dedi.

“BİZ 6 AYDA BİR TABUT BAYRAKLIYORUZ”

6 ay önce vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i hatırlatan Özel, “Bu hikaye yazma olayı bir bitmedi. Burada bitti. Bir yerde dursun artık. Ömrümüzde hayatımızda bir sefer biz seçimde koşarken kilo verirken bizimle alay ediliyordu. Bu insanlar 2 oy verdi. Birini Ferdi’ye diğerini Gülşah’a. Biz 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Hepiniz hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız” diye konuştu.

CHP Lideri Özgür Özel, konuşmasının sonunda helallik istedi.