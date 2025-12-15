Son Mühür/ Emine Kulak- Beste Temel- Kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık’ta kan değerleri ve beslenme durumunda tespit edilen bozulmalar nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine 11 Aralık gecesi çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilen dün akşam saatlerinde ise tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE HÜZÜN

Durbay’ın cenazesi, üzerinde Türk bayraklarının olduğu cenaze aracıyla belediye binasının önüne getirilerek tören düzenlendi.

Burada gerçekleştirilen törene Durbay’ın ailesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, çeşitli partilerden milletvekilleri, il ve ilçelerden belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Eşi Dilek İmamoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Durbay'ın ölüm haberi sonrası kentteki meydanlara 'kalbimizdesin' yazılı Gülşah Durbay'ın fotoğrafının bulunduğu afiş asıldı.

“ÇOK ÜZGÜNÜZ ÇOK”

Vatandaşlar Gülşah Durbay’ın belediye sevdalısı bir başkan olduğunu söyledi. Manisa şehzadeler ilçesinde yaşayan bir vatandaş “Kemoterapi alırdı, etkinliğe gelirdi. Kemoterapi alırdı durmazdı yine belediye için çalışırdı. Çok üzgünüz, çok” diye konuştu.

DENİZLİ: EKSİĞİM, BOŞLUĞA BIRAKILMIŞ GİBİYİM

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Törende gözyaşlarıyla yaptığı konuşmada, “Ben size Gülşah Başkanı değil Gül’ü anlatacağım. Parmağı hali kaldıracak hali olmadığında bile müthiş bir çalışma içerisinde olduğunu da bilirim. Senin kardeşin olmak benim için ayrıcalıktı. Bana mücadele etmeyi sen öğrettin. Bir an bile bükülmeden dimdik aramızdan ayrıldın. Ailen ailemiz oldu. Hepimiz kırmızı yelekliler yine burada bir aradayız. Yoğun bakım yatağında sen bize hakkını helal ettin. Bizim de hakkımız helal olsun. Genel Başkanımız her şeyi bir yana Gülşah’ı bir yana koydu. Gülşah’ın kız kardeşi olarak teşekkür ediyorum. Kısacık ömrüne unutulamayacak kadar güzel çalışmalar sığdırdın. Eksiğim, boşluğa bırakılmış gibiyim. İyi ki geçtin bu memleketten. Huzurla uyu” dedi.

GÖKÇEN: İFTİRA ATANLARI AFFETMEYEREK GİTTİN

Gözyaşlarıyla hakkını helal ettiğini söyleyen CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, “Senin arkadaşın olduğum için çok şanslı hissediyorum. Ülkene, partine verdiğin sevgiyi unutmak mümkün değil. Sevdiğin şeyi inat etmek unutmamak değil. Hastalığında hangi ahlaksızlarla uğraştığını da unutmayacağım. Her seferinde kendini göstermek için çok uğraştın. Senin arkadaşın olabildiğim için çok şanslı hissediyorum. Genç kadınlar için bir yol açmak istedin onu da yol açarak gittin. İftira atanları affetmeyerek gittin. Seni örnek alan genç kızları görmek isterdin ki biz daha kalabalık. İyilerin kötülerle mücadelesi bitmeyecek” dedi.