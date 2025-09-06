Manisa’nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Araç sürücüleri ilerlemekte zorlanırken, zemin ve bodrum katları su bastı.

Sağanak, caddeleri göle çevirdi

Turgutlu’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede ilçenin birçok noktasında etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri trafikte güçlükle ilerledi. Bazı sürücüler, yolda kalan araçlarını iterek hareket ettirmeye çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin saçakları altına sığındı.

Zemin katlar ve iş yerleri sular altında kaldı

Şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yürütürken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri taşkın yaşanan bölgelere yönlendirilerek su tahliyesine destek verdi.