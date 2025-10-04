Kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki Çepnidere Kavşağı’nda meydana geldi. İbrahim Ekin’in (21) kullandığı 45 ART 489 plakalı otomobil ile İbrahim Demir (33) idaresindeki 09 ASD 234 plakalı TIR, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkarak durabildi.

Ekipler seferber oldu

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü İbrahim Ekin, babası Ümit Ekin (44) ve Veysel Okkay ile TIR şoförü İbrahim Demir yaralandı.

Otomobilin ön koltuğunda sıkışan Veysel Okkay, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç hayatını kaybetti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Okkay’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.