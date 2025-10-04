Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda ikisi kardeş, üç kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Sokak ortasında silah sesleri

Olay, saat 23.00 sıralarında Turgutlu’nun Bozkurt Mahallesi Şart Sokak’ta meydana geldi. Seyir halinde bulunan 35 ALU 189 plakalı panelvana kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Silah sesleri mahallede paniğe yol açtı.

Araçtaki kardeşler ve yoldan geçen bir kişi yaralandı

Saldırı sırasında araçta bulunan ve kardeş oldukları öğrenilen H.K. ile H.K. kurşunlarla yaralandı. Sokakta bulunan B.B. ise seken kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Polis geniş çaplı soruşturma başlattı

Saldırının ardından bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırının nedeni araştırılıyor.