Son Mühür - TVF Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonun ilk maçında 5 Ekim Pazar günü Forza Spor’u ağırlayacak. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmaya girişler ücretsiz olacak.
Sezonun ilk heyecanı
TVF Kadınlar 2. Ligi 6. Grup’ta yer alan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonuna kendi sahasında başlayacak. Çoğunluğu altyapıdan yetişen sporculardan oluşan kadro, ligin ilk haftasında Forza Spor ile karşı karşıya gelecek. Maç 5 Ekim Pazar günü saat 15.00’te Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanacak.
“Hedefimiz sezona galibiyetle başlamak”
Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, yeni sezona hazır olduklarını belirterek, “Kentimizi temsil ettiğimiz TVF Kadınlar 2. Ligi’nde mücadelemiz başlıyor. İlk karşılaşmamızı sahamızda oynayacağız. Uzun süredir hazırlandığımız bu maçı kazanarak sezona galibiyetle başlamak istiyoruz” dedi.
Başkan Maliz’den destek çağrısı
Kadın voleybol takımına başarı dileklerini ileten Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Takımımızın ilk müsabakasında başarılı sonuçlar alacağına inanıyoruz. Spor severlerimizi pazar günü oynanacak karşılaşmada takımımıza destek olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.