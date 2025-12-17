Manisa’nın Gördes ilçesinde gece saatlerinde çıkan ve kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçrayan yangın faciaya dönüştü. Alevlerin sardığı mahallede 5 ev tamamen yanarken, bir kadın hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Yangın gece yarısı başladı, mahalleye yayıldı

Yangın, saat 03.30 sıralarında Gördes ilçesine bağlı Evciller Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, bir evde başladıktan sonra rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki 5 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye, orman ve sağlık ekipleri seferber oldu

Olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 4 ekip, 2 orman arazözü, 2 ambulans ve 2 jandarma asayiş timi yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Alevler 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı

Yaklaşık 4 saat süren söndürme çalışmaları sonucunda yangın saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ardından bölgede soğutma ve arama çalışmaları başlatıldı. Yangının etkisiyle mahallede büyük hasar oluştu.

Görme engelli kadın hayatını kaybetti

Yangın sırasında evde bulunan Türkan Büke’nin (65) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Görme engelli olduğu öğrenilen Büke’nin cansız bedenine, yangının tamamen söndürülmesinin ardından yapılan arama çalışmaları sırasında ulaşıldı.

İki kişi yaralandı, hayati tehlikeleri yok

Yangında yaralanan Ferdi Mercan (45) ile Ümmü Mercan (35), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yetkililer çalışmaları yerinde takip etti

Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını Manisa Vali Yardımcısı Fatih Aksoy ile Gördes Kaymakam Vekili Mustafa Can olay yerinde takip etti. Yetkililer, ekiplerden yangının seyri ve hasar durumu hakkında bilgi aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ve ilgili birimler tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İlk incelemelerin ardından yangının kesin nedeni yapılacak teknik değerlendirmelerle netlik kazanacak.