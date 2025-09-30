Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hayırsever Hüseyin Gümüşlü’nün vasiyetini yerine getiren ailesi, Karacaali Mahallesi’ne kazandırılan aile sağlığı merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Hayırseverin vasiyeti gerçekleşti

Geçen yıl Karacaali Mahallesi’nde bir aile sağlığı merkezi kurulması amacıyla Hüseyin Gümüşlü ile protokol imzalanmıştı. Ancak Gümüşlü’nün vefatı nedeniyle proje yarım kalmıştı. Merhumun oğulları Mehmet ve Nebi Gümüşlü ile torunu Hüseyin Gümüşlü, kısa sürede çalışmaları tamamlayarak babalarının vasiyetini yerine getirdi.

Açılış törenine yoğun katılım

Karacaali Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, eski Kaymakam Ali Arıkan, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Manisa İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Gümüşlü ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aile gururunu paylaştı

Hayırsever iş insanının evlatları ve torunu, merkezin hizmete başlamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, babalarının vasiyetini yerine getirmenin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.