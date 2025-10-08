Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2025-2026 sezonunda da sanatı geniş kitlelerle buluşturmak için hazırlıklarını tamamladı. Kubilay Penbeklioğlu yönetiminde sahnelenecek olan “Romeo ve Juliet” oyunu, 24 Ekimtarihinde prömiyer yapacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Keyif aldığımız, neşe bulduğumuz, sanata ve kültüre doyduğumuz bir sezon olsun. İlk oyunu sabırsızlıkla bekliyorum. Manisa’mızı kültür ve sanat alanında da daha ileriye taşımak en büyük hedefimiz” dedi.

“60 bin seyirciye ulaştık”

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, geçtiğimiz sezonun “ayna” temasıyla 38 yetişkin ve 35 çocuk oyunu sahnelendiğini belirterek toplamda 60 bin seyirciye ulaştıklarını açıkladı.

Yeni sezonun temasını “denge” olarak belirlediklerini dile getiren Penbeklioğlu, “Her sahnede kurulan yeni denge bir öncekini sorgulayacak. Cesareti, hafızayı ve geleceğin neşesini bir arada tutacağız. ‘Romeo ve Juliet’in biletleri tükendi, Kasım oyunları da büyük ilgi görüyor” dedi.

Manisa kültür ve sanatla büyüyor

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Şehir Tiyatrosu’nun geçen yıl 53 bin 500 seyirciye ulaştığını belirterek, “Bu rakamlar Manisa’da sanatın halkla buluştuğunun göstergesidir. İlçe turneleriyle de binlerce izleyiciye ulaştık. Tiyatronun halkla iç içe olduğunu görmek mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

“Bu bir başarı hikayesidir”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehir Tiyatrosu’nun kısa sürede önemli bir başarıya imza attığını vurgulayarak, “60 bin seyirciye ulaşmak büyük bir emek. Bu başarı hepimizin. Kültür ve sanat, bir şehrin ruhudur. Manisa’yı bu alanda örnek kentlerden biri haline getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

Başkan Dutlulu ayrıca, merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in adını taşıyacak modern bir Kültür ve Sanat Merkezi kurmayı planladıklarını açıkladı: “Ferdi Başkanımızın vizyonunu yaşatmak için bu merkezin adını onunla taçlandırmak istiyoruz. Manisa halkı sanata sahip çıktı, şimdi biz de bu desteği ileriye taşımakla yükümlüyüz.”

“Sanatı halkın ayağına götüreceğiz”

Penbeklioğlu, yeni sezonda tiyatroyu Manisa’nın dört bir yanına taşımayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

“Köylere tiyatro götürmek için gezici tır projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca kadın oyunları festivali, işçi tiyatroları haftası ve uluslararası Mesir Tiyatro Festivali projelerimiz de gündemde. Tiyatromuzu sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında tanıtmak istiyoruz.”