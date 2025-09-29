Son Mühür- Avcılar’da yaşanan olay, ATM kullanırken yapılan küçük bir ihmalin nasıl büyük bir sorun doğurabileceğini ortaya koydu. Kirasını yatırmak isteyen Ali Sevim, arkadaşlarıyla birlikte ATM’ye gitti. Parayı hazneye yerleştirdi ancak işlemi tamamlamak için onay tuşuna basmayı unuttu.

Parayı alan kişi sessizce uzaklaştı

Bu sırada ATM’nin önünden geçen bir kişi, cihazın çıkardığı sesi duydu. Haznede duran paraları fark eden kişi, 21 bin TL’yi cebine koyarak uzaklaştı. Olayın ardından mağdur vatandaş ve arkadaşları, parayı yatırdıklarını sanarak evlerine döndü.

Gerçek mobil uygulamada ortaya çıktı

Bir süre sonra banka uygulamasına giren Ali Sevim ve arkadaşları, hesaplarında herhangi bir para olmadığını görünce şok yaşadı. Hemen ATM’ye geri döndüler ancak paranın çoktan alınmış olduğunu fark ettiler. Yaşananları anlatan vatandaş, “Parayı ATM’ye koyduk ama onaylamadığımız için işlem gerçekleşmemiş. Sadece 200 TL’yi geri verdi, biz de yatırıldığını zannettik” ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkardı

Mağdurlar, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek parayı alan kişiyi kısa sürede tespit etti. Yapılan görüşmelerin ardından 21 bin TL sahibine geri teslim edildi. Böylece büyük bir kaybın önüne geçildi.

Uzmanlar, ATM’den para yatırma veya çekme işlemleri sırasında ekrandaki “işlem tamamlandı” ifadesi görülmeden cihazın başından ayrılmamak gerektiğini vurguluyor. Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için kullanıcıların özellikle onay tuşuna basıp basmadıklarını kontrol etmeleri gerektiği belirtiliyor.