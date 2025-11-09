Son Mühür- Tunus'un dünyaca ünlü siyaetçisi ve düşünürü Reşid Gannuşi 84 yaşında açlık grevine başladığını duyurdu.

Tunus hükümetinin “yasadışı dış finansman” ve “devlete karşı komplo” iddialarıyla yargılanan Gannuşi 37 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

2023'ten bu yana tutuklu bulunan Gannuşi'nin açlık grevi kararını avukatları duyurdu.

Gannuşi'nin muhalif liderleden Ben Mbrak ve Issam Chebbi'nin açlık grevlerine destek vermek amacıyla bu kararı aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in emirlerini uygulayan yargıçların karşısına çıkmayacağını belirterek yargılamalara katılmayan Gannuşi, Said’in 2021’de parlamentoyu feshedip yürütmeyi kararnameyle yönetmeye başlamasını “darbe” olarak nitelendirmişti.

Açlık grevine başlayan Ben Mbarek’in sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğine dair bilgiler geliyor.



Abdullah Gül'den çağrı...



11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de gündeminde Gannuşi vardı.

''84 yaşındaki Reşid Gannuşi'nin hapiste açlık grevine başladığını öğrendim.'' diyen Gül,

''Gannuşi demokrasiye inanıyordu ve iktidardayken bunu en iyi şekilde uygulamıştı.

Böyle bir adamı hücresinde ölüme terk etmek büyük bir utanç olurdu. Herkes onun serbest bırakılması için yardım etmeli.'' çağrısında bulundu.



Raşid Gannuşi kimdir?



1941 doğumu Tunuslu siyasetçi ve düşünür Gannuşi Şam, Kahire ve Paris'te felsefe eğitimiz aldı. Zeynel Abidin Ben Ali rejimi tarafından 1989'da sürgün edilmesinin ardından 22 yıl Londra'da yaşamak zorunda kaldı.

2011'de Arap Baharı'nın ardından döndüğü ülkesinde Ennahda Partisini kurdu.

2019-2021 yılları arasında Tunus Parlamentosu başkanlığını yürüttü.

''İslam'da Özgürlük'' ve ''Kasın ve İslam'' başlıklı kitaplarıyla dünya çapında tanınan siyasetçi 2023 yılından bu yana cezaevinde bulunuyor.

