Azerbaycan’ın başkenti Bakü, 8 Kasım Zafer Günü’nü görkemli etkinliklerle kutladı. Başkentteki Hazar Denizi kıyısındaki Milli Park’ta düzenlenen konser ve havai fişek gösterileri, çok sayıda vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikler kapsamında Karabağ’daki tarihi Şuşa şehrinde de havai fişek gösterileri yapıldı.

2. KARABAĞ SAVAŞI’NIN 5. YILDÖNÜMÜ

Kutlamalar, Azerbaycan’ın 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’ı yenerek işgal altındaki topraklarını kurtarmasının 5. yıldönümüne denk geldi. Savaş 27 Eylül 2020’de başlamış, 10 Kasım’da sona ermişti. Savaş sonucunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarılmıştı. Ermenistan, Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini boşaltacağını taahhüt etmişti.

ZAFER GÜNÜ TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zafer Günü’nü Şuşa’nın kurtuluş günü olan 8 Kasım’a çekerek önceki tarih olan 10 Kasım’ı değiştirmişti. Aliyev’in kararı, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat gününe denk gelen 10 Kasım’a saygı amacı taşıyor.