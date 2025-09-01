Son Mühür - 2024 yılının Ekim ayında Bahçeli tarafından başlatılan yeni süreçte tartışma yaratan konulardan biri de, yine Bahçeli'nin Türkiye gündemine taşıdığı "umut hakkı" ifadesi oldu. Terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan için kullanılan bu kavram, süreç içinde zaman zaman kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dün Şanlıurfa’da 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni dönemde en güvenli yolun ve en sağlam limanın barış olduğunu ifade etti:

''Demokratik bir Türkiye mücadelesini başarıya ulaştırmak için bize büyük sorumluluklar düşüyor. Emek, bedel ve inançlı bir tutum olmasaydı bugün barışı konuşamazdık. Yeni bir dünya kuruluyor. Bunu göremeyenler kaybeder. Yeni dönemin en güvenli limanı barıştır. Toplar, tüfekler, tel örgüler güvenliği sağlamaz. Barış; emektir, mücadeledir. Kadın cinayetlerini önlemektir"

'‘Umut hakkı artık tanınmalı''

Bakırhan, konuşmasının devamında Abdullah Öcalan’a ilişkin “umut hakkı”na değinerek şu ifadeleri kullandı:

''Öcalan’ı bu saatten sonra 12 metrekarelik bir hücrede tutamazsınız. Kendi halkıyla buluşması gerekiyor. Öcalan’ın ‘umut hakkı’ artık tanınmalı. Barış mücadeleyle kazanılır. Durarak bu süreci ilerletemeyiz. 40 yıllık mücadelemizden daha güçlü bir mücadele ortaya koymalıyız ki bu topraklara kalıcı barış gelsin.''