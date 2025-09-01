Son dönemde Orta Doğu'da artan gerilimler ve İsrail-İran arasındaki çatışma, Türkiye'nin savunma stratejilerini yeniden gündeme getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Akademisi'nin son raporu, stratejik ve sivil alanlarda "kitlesel sığınak" kurulması çağrısı yaptı. Bu çağrıya kulak veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin sığınak altyapısını güçlendirmek amacıyla 81 ilde modern sığınak projelerine başlayacağını duyurdu.

İnşa süreci hızla tamamlanacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, hükümetin talimatıyla inşa sürecinin hızla başlayacağını belirtti. Karslıoğlu, "Hükümetimiz onay verdikten ve alan belirlendikten sonra sığınaklar 120 gün içerisinde tamamlanacak şekilde hazır hale gelecek" dedi. Sığınakların yalnızca savaş durumları için değil, aynı zamanda salgın hastalıklar, deprem, sel gibi afetler için de hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Modern sığınaklar için kapsamlı planlama

TOKİ'nin tecrübesi ve müteahhit firmaların güvenilirliğine dikkat çeken Karslıoğlu, bu projelerin kısa sürede tamamlanacağına inandığını söyledi. Yapılan planlamaya göre, her bir kişiye bir metrekarelik alan düşecek şekilde tasarlanan sığınaklar, olası durumlarda insanların en az 21 gün boyunca barınmasına olanak tanıyacak.

Sığınakların konumları, her ilin valiliği tarafından belirlenecek. Özellikle millet bahçelerinin altı gibi kamusal alanların bu projeler için değerlendirilmesi bekleniyor. Karslıoğlu, sığınak sayısının illerin nüfus yoğunluğuna göre değişeceğini de sözlerine ekledi. Bu sayede, büyükşehirler ile daha küçük nüfuslu illerdeki ihtiyaçlar farklı ölçeklerde karşılanabilecek.