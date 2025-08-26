Çalışanların dört gözle beklediği 2026 resmi tatil takvimi netleşti. Hafta sonlarıyla birleşen resmi tatiller sayesinde bu yıl, izin planlaması yapanlar için adeta bir “tatil yılı” olacak.

Yapılan hesaplamalara göre, yalnızca 14 gün izin kullanan çalışanlar yıl boyunca toplamda 43 gün tatil yapabilecek.

2026 Resmi Tatil Günleri ve Tatil Fırsatları

Yılbaşı (1-4 Ocak 2026): Perşembe gününe denk geliyor. 1 gün izinle 4 gün tatil.

Ramazan Bayramı (14-22 Mart 2026): Hafta sonlarıyla birleşiyor. 4 gün izinle 9 gün tatil.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23-26 Nisan 2026): Perşembe gününe denk geliyor. 1 gün izinle 4 gün tatil.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1-4 Mayıs 2026): Cuma gününe denk geliyor. 1 gün izinle 4 gün tatil.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (16-19 Mayıs 2026): Salı gününe denk geliyor. Pazartesi 1 gün izinle 4 gün tatil.

Kurban Bayramı (23-30 Mayıs 2026): Cumartesi başlayan bayramda 2 gün izinle 8 gün tatil.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü (10-15 Temmuz 2026): Cuma gününe denk geliyor. 3 gün izinle 6 gün tatil.

Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim-1 Kasım 2026): Perşembe gününe denk geliyor. 1 gün izinle 4 gün tatil.

Çalışanlar İçin Büyük Fırsat

2026’da resmi tatillerin hafta sonlarına denk gelmesi sayesinde çalışanlar, izinlerini stratejik şekilde kullandıklarında 14 gün izin = 43 gün tatil formülünü yakalayabilecek.