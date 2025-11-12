Son Mühür - Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Sarı-Lacivertli kulübe geri döndü. 12 Kasım 2025 tarihinde yapılan resmi açıklamayla, Tuncay Şanlı’nın Fenerbahçe’de göreve başladığı duyuruldu. Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki koordinasyonu güçlendirmek, genç oyuncuların performans, karakter ve profesyonellik ekseninde gelişim süreçlerini yeniden şekillendirmek ve altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratacak bir sistem kurmak için görev alacak.

Açıklama ile duyuruldu

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Efsanemiz Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır. Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak. Tuncay Şanlı'nın katılımıyla, Futbol Akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.