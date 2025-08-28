İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, 28 Ağustos Perşembe akşamı yaşanan silahlı saldırı, spor camiasını yasa boğdu. Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, bir kafede otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. Olay, yerel halk ve spor topluluğu arasında büyük şok yaratırken, Meriç’in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Peki, Tuncay Meriç kimdir, nasıl bir hayatı vardı ve bu trajik olay nasıl gerçekleşti? İşte detaylar.

Tuncay Meriç Kimdir?

Tuncay Meriç, 1976 yılında Trabzon’da doğdu ve 28 Ağustos 2025 itibarıyla 49 yaşındaydı. Aslen Trabzonlu olan Meriç, uzun yıllardır İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde yaşıyordu. Genç yaşta futbola ilgi duyan Meriç, aktif sporculuk döneminin ardından spor yöneticiliğine geçiş yaptı. Alemdağ Spor Kulübü’nün başkanı olarak görev yapan Meriç, amatör sporun gelişmesi ve genç yeteneklerin keşfedilmesi için önemli projeler yürüttü. Bölge spor camiasında sevilen ve saygı duyulan bir figür olan Meriç, yerel spor kulüplerine destekleriyle tanınıyordu. Evli olduğu bilinen Meriç’in özel hayatına dair detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı.

Silahlı Saldırı ve Ölüm Nedeni

28 Ağustos akşamı saat 21:00 sıralarında, Çekmeköy Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki bir kafede oturan Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Görgü tanığı Bekir Kaya’nın ifadesine göre, saldırgan hiçbir tartışma veya diyalog olmadan Meriç’e silah doğrultarak ateş etti. Başından vurulan Meriç, ağır yaralı olarak ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İddialara göre saldırı, alacak-verecek meselesi nedeniyle gerçekleşti, ancak bu bilgi resmi makamlarca doğrulanmadı. Polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı ve güvenlik kameraları inceleniyor.

Soruşturma ve Toplumsal Yansıma

Olayın ardından polis, şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıkları, saldırının aniden ve herhangi bir tartışma olmadan gerçekleştiğini belirtti. Çekmeköy halkı ve spor camiası, Meriç’in kaybıyla derin üzüntü yaşadı. Alemdağ Spor Kulübü, Meriç’in amatör spora katkılarının unutulmayacağını ifade eden bir açıklama yaptı. Soruşturma, olayın ardındaki nedenleri ve saldırganın motivasyonunu aydınlatmak için devam ediyor. Meriç’in ölümü, yerel spor topluluğunda güvenlik endişelerini artırırken, alacak-verecek meselesine dair iddialar da tartışma konusu oldu.