Adana'da yaşayan 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, mide fıtığı ameliyatı sonrası rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Irak'ta kuaförlük yapan Bulut, Adana'da özel bir hastanede ameliyat olduktan 9 gün sonra vefat etti. Ailesi, ameliyatta yanlış müdahale yapıldığını iddia ederek doktor ve hastane hakkında şikayette bulundu. Olay, Adana'da geniş yankı uyandırdı ve Bulut'un yakınları hastane önünde tepki gösterdi. Bu trajik olay, tıbbi müdahalelerin risklerini bir kez daha gündeme getirdi. Peki, Çiğdem Bulut kimdir, ameliyat süreci nasıl gelişti ve ailesinin iddiaları neler? İşte detaylar.

Çiğdem Bulut kimdir, neden öldü?

Çiğdem Bulut, 1992 yılında Adana'da doğdu. Güzellik uzmanı olarak çalışan Bulut, bir süre Irak'ta kuaförlük yaptı. Memleketi Adana'ya dönen Bulut, mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yakınları, Bulut'un sakin ve çalışkan bir kişiliğe sahip olduğunu belirtti. Bulut, mide fıtığı teşhisi konduktan sonra özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hayatı, bu ameliyatla trajik bir şekilde sona erdi.

Ameliyat süreci ve ölüm nedeni

Bulut, 18 Ağustos'ta mide fıtığı ameliyatı oldu ve 20 Ağustos'ta taburcu edildi. Taburcu olduktan sonra kusma şikayetleri başladı. Yakınları, doktorun bu şikayetleri psikolojik olarak değerlendirdiğini ileri sürdü. Durumu kötüleşen Bulut, 25 Ağustos'ta yeniden hastaneye yatırıldı. Yoğun bakıma alınan Bulut, entübe edildi ve başka bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan incelemelerde mide fıtığı ameliyatı sonrası iç organlarında hasar oluştuğu tespit edildi. Bulut, 27 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Ailenin iddiaları ve soruşturma

Bulut'un ailesi, ameliyatta yanlış müdahale yapıldığını iddia etti. Ağabeyi Barış Tumur, doktorun şikayetleri umursamadığını ve müdahale geciktiğini belirtti. Aile, hastane ve doktor hakkında şikayette bulundu. Olay sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Bulut'un cenazesi, soruşturma kapsamında incelendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Aile, yetkililerden gereğinin yapılmasını talep etti.