Son Mühür / Erkan Doğan - Son Mühür’ün ortaya çıkardığı Torbalı Devlet Hastanesindeki skandal sürüyor. Hastanedeki ısıtma sistemindeki arıza nedeniyle hastalar ve sağlık personelleri donarken, Hastane Başhekimi Uzm.Dr. Cenk Benli’nin istifa ettiği öğrenildi.

Başarılı başhekim neden istifa etti!

Sağlık camiasında başarılı bir yönetici olarak bilinen Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Cenk Benli, 15 Temmuz 2025 tarihinde başhekimlik koltuğuna oturmuştu. Göreve gelir gelmez ısıtma soğutma sistemi bakım ihalesinin gecikmesi nedeniyle ilgili idareciler hakkında inceleme talep etmişti. Alınan bilgiye göre İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de konu hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Öte yandan aylardır hastanedeki sistemin çalışmaması nedeniyle buz kesen binada görevli sağlık personelleri ve hizmet alan hastalar dondurucu soğukla başetmeye çalışıyordu.

Çocuk servislerinde klimalar çalışmıyor ! Hastanenin büyük bölümünde dondurucu soğuk var!

Son Mühür’ün ortaya çıkardığı olayla ilgili ilk açıklamayı yapan SES İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Hava Akcan, hastane yaşanan bir ‘ihmal’ olduğunu söylemişti. Hastanenin ısı dengesinin çok önemli olduğu çocuk ve palyatif servislerinde klimaların çalışmadığını anlatan Akcan, “Ne yazık ki acil Servis ve laboratuvar da aynı durumda. Hastanedeki merkezi ısıtma ve soğutma sistemindeki arızanın geçtiğimiz yaz ayından beri devam ettiği söyleniyor. Bu halde sağlık personelleri nasıl sağlıklı ve güvenli hizmet versin! Fizik tedavi ünitesi ve birkaç poliklinik dışında hastanenin büyük bölümünde dondurucu soğuk var. Bu durum sağlık hizmeti veren sağlık personelleri ve hizmet alan hastalar için tam bir skandaldır” şeklinde konuştu.

Cenk Benli, sorun yumağı hastaneye atandı, neyle karşılaştı?

Sağlık camiası Torbalı Devlet Hastanesi’ndeki skandalla çalkalanırken, bir istifa haberi geldi. Daha önce Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Uzm.Dr. Cenk Benli, 15 Temmuz 2025 tarihinde sorun yumağı haline gelen Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine başladı. Hastanede yöneticiler arasındaki uyumsuzluk, hastanedeki kalıtsal problemleri çözmek için kolları sıvayan Benli, göreve başladığında ısıtma ve soğutma sistemlerinin bakım sorununa da el attı. Alınan bilgilere göre kendisi göreve başlamadan bakım ihalesinin geciktirdiğini fark eden Benli, konu hakkında Hastane Müdürlüğü hakkında inceleme başlattı. Dr. Benli’nin 24 Aralık günü İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne giderek istifasını verdiği konuşuluyor. Benli’nin kendisini arayıp, “Neden istifa ettin?” sorularına da yanıt vermediği ifade ediliyor. Başarılı bir yönetici olarak bilinen Benli’nin neden istifa ettiği merak konusu olmaya devam ediyor.