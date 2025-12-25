Son Mühür- AK Parti'nin 31 Mart'ta Bayraklı Belediye Başkan adayı olarak girip kaybettiği seçimin ardından Batı Karadeniz Bölgesi İl Koordinatörü olarak atanan Bilal Kırkpınar, iş hayatında sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde kümes ruhsatlı alana lüks villa inşa ettiği için yargılanan Bilal Kırkpınar, avukatlarının ''Müvekkilim müteahhitlik işine giremez” savunması nedeniyle zor günler geçiriyor.

''Kümes alanına villa inşaatını'' yargıya taşıyan Yeni Türkiye Gazetesi Kemalpaşa Temsilcisi Ali Aydın, geçtiğimiz günlerde Kırkpınar'ın avukatlarının ''O müteahhitlik yapamaz'' savunmasını Kemalpaşa Belediyesi'ne verdiği dilekçeyle şikayet etmişti.



Bu kez adres Kemalpaşa Savcılığı...



Kemalpaşa Belediyesi'nin ''Kırkpınar'dan müteahhitlik belgesi almadan onu müteahtit olarak kabul etmelerinin evrakta sahtecilik suçu olduğuna'' dikkat çeken Ali Aydın, konuyu bu kez Kemalpaşa Savcılığı'na taşıdı.



Savcılığa suç duyurusunda bulunan Ali Aydın dilekçesinde,

''Yerel basında görmüş olduğum haber doğrultusunda suç ihbarında bulunmak istiyorum. Şahsın avukatı savunmasında 'Müteahhitlik belgesi yoktur, müteahhitlik yapmak için gerekli belge ve izinlere sahip değildir.' şeklinde beyanda bulunmuştur.

Müteahhit olarak bilinir...



Bu kişi müteahhit olarak bilinmektedir ve Kemalpaşa ilinde birden fazla müteahhitliğini yaptığı yapı bulunmaktadır. Haberlere konu olan ve Kemalpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden 2024/390 esas sayılı dosya ve ve yine Kemalpaşa Belediyesinde Örnekköy Mahallesi 148 ada 119 parsel sayılı taşınmazın dosyası incelendiğinde bu kişinin ruhsatı ve ehliyeti olmadığı halde müteahhit yaptığı ve usulsüz işlemler yaptığı ortaya çıkacaktır.

Güçlendirme Yapı Ruhsatlarında 'Müteahhit' olarak görülen Bilal Kırkpınar'ın Müteahhit olmadığını fakat bu sıfatla iş ve işlemler yaptığını Kemalpaşa Belediyesinde yetkili merciye ilettim. Savcılığınızca da gereğinin yapılmasını arz ederim.'' ifadelerine yer verdi.

Suç duyurusunda AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Batı Karadeniz Bölgesi İl Koordinatörü Bilal Kırkpınar hakkında TCK'nın 157. ve 204.maddelerinden işlem yapılması istendi.



5 yıla kadar hapis istemi...



Dolandırıcılık ve resmi belgelerde sahtecilik suçu kapsamında Bilal Kırkpınar hakkında istenen şu maddelerden işlem yapılması istendi.



''TCK Madde 157...



Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir."



TCK Madde 204...



Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



Ne olmuştu?



Ali Aydın'ın, "İzmir Kemalpaşa ilçesi Örnekköy Mahallesi 148 Ada, 119 parsel üzerindeki tavuk çiftliğinin güçlendirme ruhsatı alarak konut inşa edilmiştir. Yapılan İmara aykırıdır” ihbarıyla açılan davada Kemalpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesine 21 Mart tarihinde 40 sayfalık Bilirkişi Heyeti Raporu sunulmuştu.

Bilirkişi raporunda, suça konu yapıların mevcut halleriyle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5.Maddesindeki "yapı" tanımına uydukları, tüm yapıların " bina " vasfında olduğu, bu nedenlerle " imar kirliliği " oluşturduğu tespit edilmişti.

