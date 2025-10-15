Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde beklenen hava durumu ve sıcaklık tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, hafta sonu Çeşme Yarımadası'nda kısa süreli bir yağış ihtimali olduğu belirtilirken, önümüzdeki günlerde sis uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor

Bölge genelinde kaydedilen en düşük hava sıcaklıklarına değinilen açıklamada, bu gece Manisa'da 11, Aydın ve İzmir'de ise 12 derece olarak ölçüldüğü bildirildi.

Bugün (Çarşamba) için beklenen hava durumu ise genel olarak parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklıklarında düne göre önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği aktarıldı.

Bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Manisa'da 23 derece, İzmir'de 25 derece, Aydın'da ise 26 derece olarak tahmin ediliyor.

Sis uyarısı ve yarınki hava durumu

Meteoroloji verilerine göre yarın (Perşembe) yine bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Ancak yarın sabah saatlerinde, başta kuzey kesimler olmak üzere, sis beklenmektedir.

Perşembe günü için beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

İzmir: En düşük 14 derece, en yüksek 25 derece

Aydın: En düşük 13 derece, en yüksek 27 derece

Manisa: En düşük 11 derece, en yüksek 22 derece

Cuma günü hava durumu ve hafta sonu ihtimali

Cuma günü hava durumu tahminlerine bakıldığında, yine parçalı ve az bulutlu, yer yer de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Cuma günü için en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise:

İzmir: En düşük 13 derece, en yüksek 25 derece

Aydın: En düşük 14 derece, en yüksek 27 derece

Manisa: En düşük 11 derece, en yüksek 25 derece

Cuma günü genel olarak hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında olması beklenirken, gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde sis beklentisi devam etmektedir.

Öte yandan, hafta sonu cumartesi günü Çeşme Yarımadası'nda başlayacak kısa süreli bir yağış ihtimali olduğu ancak bu yağışın iç kesimlere fazlaca sokulmayacağı bilgisi verildi. Yağışın ayrıntılarının Cuma günü netleşeceği belirtildi.

İstanbul istikametine gidecek yolculara uyarı

Meteoroloji Müdürlüğü, İstanbul istikametine gidecek olan yolcular için de önemli bir uyarıda bulundu. Bölgede beklenen puslu ve sisli hava koşulları nedeniyle dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.