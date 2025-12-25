Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen ve yapılan incelemeler sonucunda depreme karşı riskli bulunarak kapatılacağı açıklanan Çankaya Katlı Otoparkı’na ilişkin tartışmalar kent gündemindeki yerini koruyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, otoparkın büyük hissedarları arasında yer alan Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Ziraat Bankası’na yaptığı çağrıya rağmen iki kurumdan somut bir adım gelmediği iddiaları kamuoyuna yansırken, konuyla ilgili AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı dikkat çeken bir açıklama yaptı.

‘Hiçbir zaman sahipsiz bırakılmadı’

Çankırı açıklamasında, “Çankaya Otoparkı meselesi yeni ortaya çıkmamış, Kemeraltı ise hiçbir zaman sahipsiz bırakılmamıştır!” ifadelerini kullandı. Sürecin uzun süredir takipçisi olduğunu vurgulayan Çankırı, “Kemeraltı esnafının mağdur edilmemesi için bu sürecin uzun süredir takipçisi oldum; İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne defalarca, bu süre boyunca neden gerekli güçlendirme sürecine dair tek bir somut adım atılmadığını sordum” dedi.

‘İhaleye çıkılacağı bildirildi’

Milletvekili Çankırı, bugün itibarıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden yeni bir bilginin kendilerine iletildiğini belirterek, “Bugün itibarıyla ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, önümüzdeki günlerde güçlendirme projesine ilişkin ihale sürecine çıkılacağı bildirilmiştir” açıklamasını yaptı.

‘Rahatlatacak tek bir geçiş planı dahi ortaya koymamıştır’

Buna rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir hazırlık ortaya koymadığını savunan Çankırı, “Buna rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla girilirken, yılın en yoğun dönemlerinden birinde Kemeraltı esnafını rahatlatacak tek bir geçiş planı dahi ortaya koymamıştır” sözleriyle eleştirisini sürdürdü. Otoparkla ilgili tartışmaların ardından İZELMAN tarafından asılan pankartın kısa sürede kaldırılmasına da değinen Çankırı, “Öte yandan, konuya ilişkin açıklamalar ve haberlerin ardından İZELMAN tarafından asılan pankartın kısa süre içinde kaldırılması, kamuoyunda oluşan haklı tepkinin açık bir göstergesidir” dedi.

‘Sürecin takipçisi olacağım’

Açıklamasında sorumluluğun merkezi idareye yüklenmemesi gerektiğini vurgulayan Çankırı, “Sorun merkezi idarede değil; uzun süredir bilinen bir meseleye çözüm üretmeyen yerel yönetim anlayışındadır” ifadelerini kullandı. Çankırı, sürecin takipçisi olacağını da belirterek, “Bu sürecin takipçisi olmaya kararlılıkla devam edeceğim” diye konuştu.