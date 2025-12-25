Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Turizm Konseyi toplantısı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kent turizminin geliştirilmesi ve İzmir’in dünyada daha etkin tanıtılması hedefiyle yapılan toplantıda, sektör temsilcilerinin görüşleri alındı.

Toplantıya CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, meclis üyeleri ile turizm odaları, dernekleri ve sektör kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“Bu şehrin potansiyeli çok yüksek”

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Tugay, İzmir’in sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihsel zenginliklere dikkat çekerek, doğru planlama ve koordinasyonla kentin kültür ve turizm alanında çok daha güçlü bir noktaya taşınabileceğini ifade etti.

ITB Berlin ve sektöre destek başlıkları

Toplantıda 3–5 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenecek ITB Berlin Fuarı’na İzmir’in katılımı ele alındı. Başkan Tugay, turistik otel ve restoranların gıda tedarikine yönelik belediye eliyle kurulabilecek bir toptancı market modelini gündeme getirdi. Et, süt, balık, sebze ve meyve gibi ürünlerin uygun fiyatla yalnızca üye işletmelere sunulabileceğini belirten Tugay, yaz döneminde su ve atık vergilerinde indirim gibi desteklerin de değerlendirilebileceğini söyledi.

Alsancak ve Kordon için revizyon planı

Alsancak bölgesinde yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin bilgi veren Başkan Tugay, Kordon ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin kapsamlı bir revizyondan geçirileceğini açıkladı. Kordon’un belirli saatlerde yayalaştırılması, bisiklet taksilerin devreye alınması ve turistik ulaşımı kolaylaştıracak uygulamaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

“İzmir tanıtımı için uluslararası etkinlikler”

Başkan Tugay, yurt dışında düzenlenecek tanıtım etkinliklerinin yalnızca gastronomiyle sınırlı kalmayacağını belirterek, İzmir’in kültürel kimliğini bütüncül biçimde anlatan organizasyonlar planladıklarını ifade etti. Avrupa’nın büyük kentleri başta olmak üzere farklı kıtalarda İzmir markasının tanıtımına yönelik ortak bir şablon oluşturulması hedefleniyor.

Fuar İzmir ve ulaşım vurgusu

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı’nın çıktıları hakkında bilgi verdi. Başkan Tugay, fuarın 20’nci yılına özel hazırlıkların planlandığını belirterek, Fuar İzmir’de fiziki iyileştirmeler yapılacağını ve Buca Metrosu’nun tamamlanmasıyla erişimin daha da rahatlayacağını dile getirdi.

Arkeolojik alanlar ve destek çağrısı

Agora, Tiyatro ve Bayraklı kazıları hakkında bilgi verilen toplantıda, arkeolojik alanlara verilen desteğin önemi vurgulandı. Kazı başkanları, merkezi yönetim ve özel sektör desteğinin artırılması gerektiğini ifade etti. Başkan Tugay, İzmir’in eşsiz tarihi mirasının korunması için belediyenin desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Sanat durakları ve ücretsiz ring sistemi

Turistlerin kent içi ulaşımını kolaylaştıracak projeler hakkında da bilgi veren Başkan Tugay, kentin farklı noktalarında sanat durakları oluşturulacağını ve bu noktalardan müzelere ücretsiz ring seferleri düzenleneceğini açıkladı. Amaç, İzmir’in kültürel değerlerini hem ziyaretçilere hem de kent sakinlerine daha görünür kılmak.

Katılımcılardan öneriler

Toplantıda Urla Bağ Yolu, gastronomi rotaları, kruvaziyer turizmi ve lobi faaliyetleri gibi başlıklarda öneriler paylaşıldı. Katılımcılar, İzmir’in turizmde daha güçlü bir konuma ulaşması için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.