Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Borsası Aralık ayı olağan meclis toplantısı İZTO binasında meclis başkanı Ömer Gökhan Tuncer'in başkanlığında gerçekleşti. 2026 yılı bütçesinin 245 milyon lira olarak onaylandığı meclis oturumunda Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Gökhan Tuncer: Tarımdaki sorunları hepimiz biliyoruz.

2026 yılının sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir yıl olacağını vurgulayan İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, "2026 sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir yıl olacaktır, buna hazır olmalıyız. Beklentilerimizi daha öngörülebilir bir noktaya koymalıyız.

Tarımdaki sorunları hepimiz biliyoruz, çözüm ise istikrarlı tarım politikalarıdır. Öncelikle üretim fiyatlarını koymalıyız, sadece rakamsal olarak arttırmak yetmiyor, verimli olmak zorundayız. Kooperatifleşme modellerinin yaygınlaştığını görmek umut vericidir. Barışın ve refahın eksik olmadığı bir yıl diliyorum." diye konuştu.

Işınsu Kestelli: Zirai don üreticide ciddi yaralar açtı

Öte yandan, son yıllarda yaşanan küresel iklim krizinin ürün arzını öngörülemez bir hale getirdiğini savunan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalar ekonomi üzerinde belirleyici rol oynadı. 2025 yılında net ihracatın ekonomik büyümeye katkısı maalesef zayıf kaldı. Zirai don üreticide ciddi yaralar açtı. Bu kayıpların en dramatik örneğini kayısıda gördük. Zeytin ve zeytinyağında da kayıplar yaşandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarımsal üretim krizini yaşıyoruz.

Tarımda yaşadığımız sorunlar doğrudan gıda sektörüne ve vatandaşlarımıza yansıyor. Küresel iklim krizi ürün arzını öngörülemez bir hale getiriyor. Özellikle Avrupa Birliği'nde tarımsal anlamda işler yolunda değil. Gelişmelere karşı kendimizi hazırlamalıyız. Kısacası 2026 iki büyük dalganın kesişiminden şekillenecek gibi gözüküyor."