Son Mühür / Erkan Doğan - Her gün Çeşme’ye gidip gelmek zorunda olan sağlık personelleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine seslendi. Çalışanlar ESHOT’un İzmir’de Çeşme’ye direkt otobüs hattı koymasını isterken, bakanlıktan da lojman yapılmasını talep etti.

Çeşme’de ev kiralarının ve ev fiyatlarının el yaktığını belirten Alper Çizgenakat Çeşme Devlet Hastanesi çalışanları, “Çeşme’de hayat çok pahalı. Kiralar çok yüksek. Ev almak zaten imkansız gibi. Bunun yanı sıra AVM’ler, kafeler, restoranlar da çok pahalı. Bu sebeplerden dolayı sağlık personelinin büyük bir bölümü otobüsler veya 4-5 çalışan bir araya gelerek şahsi araçları yardımıyla İzmir’den Çeşme’ye gelip gidiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir-Çeşme arasında direkt otobüs seferlerini başlaması kamu hizmeti açısından önemli bir katkı sağlar. Sadece bizler değil, emniyet ve eğitim teşkilatındaki arkadaşlar da zorluklar yaşıyor. Memurlar bu sorunlarından dolayı Çeşme’de görev yapmak istemiyor. Gelenler de İzmir’e dönmek için çareler aramaya başlıyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nden adım atması bekliyoruz

Konu hakkında Son Mühür’e konuşan Birlik Sağlık Sen Genel Başkan Ahmet Doğruyol, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr.Cemil Tugay’a çağrıda bulundu. İzmir Çeşme arasında direkt otobüs seferleri konması için belediyeyi göreve davet ettiklerini anlatan Doğruyol, “İzmir Büyükşehir Belediyesinin bütün şehir olmasından dolayı tüm ilçelere ve köylere kadar belediye otobüsü hizmeti var. Çeşme'ye de direkt olarak otobüs hattı konulabilir. Bu hizmetten geçim zorluğu çeken işçi, memur ve emekliler faydalanacaktır. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir adım atmasını bekliyoruz” dedi.

Sahil beldeleri için lojman talebi

Hükümet’ten de bir talepleri olduklarını anlatan Doğruyol, “Özellikle sahil bölgelerinde ev kiraları çok yüksek. Bu bölgelerde görev yapan memurlar için lojman hizmeti yeniden başlatılmalıdır. Memurların üçer, beşer yıl dönüşümlü olarak bu lojmanlarda ücretsiz kalması sağlanabilir. Özellikle ekonomik zorluk çeken memurlar bu hizmetten faydalanabilir. Böylelikle kamu hizmeti kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde devam eder” diye konuştu.