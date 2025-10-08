Son Mühür / Alper Temiz - İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “kooperatif davası” kapsamında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında 1 Temmuz’da 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde, sanıkların “nitelikli dolandırıcılık”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamalarıyla yargılandığı belirtilmişti. Sanıklar arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da yer aldı.

"Kooperatiflerle yapılan kentsel dönüşüm projelerinde hak sahiplerine yapılan kira ödemeleri kamu zararı oluşturmaz"

Tunç Soyer, 22 Eylül’de gerçekleşen duruşmada yaptığı savunmada suçlamaları reddetmiş ve kooperatifçiliğin dolandırıcılık olmadığını dile getirmişti. 80 gündür tutuklu olduğunu belirten Soyer, özgürlüğünden mahrum bırakılma gerekçesini sorgulamıştı. Soyer, Birleşmiş Milletler’in 2025’i “Uluslararası Kooperatifler Yılı” ilan ettiğini hatırlatmış, kooperatifçiliğin önemine vurgu yapmıştı. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın konu ile ilgili yanlış bilgilendirildiğini de ifade etmişti.

Soyer, kooperatiflerle yapılan protokollerin hukuka uygun olduğunu ve hak sahiplerine yapılan kira ödemelerinin kamu zararı oluşturmadığını belirtmişti. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine de değinen Soyer, projelerin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu dile getirmişti. Savunmasında, kooperatif modelinin müteahhit kârını sınırlayan, en düşük maliyetlerle inşaat yapılmasını mümkün kılan, şeffaf, hesap sorulabilir, katılımcı ve demokratik bir model olduğunu belirtmişti.

Kentsel dönüşüm sorununun çözümü için devletin, hükümetin ilgili birimlerinin, belediyelerin, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun öz gücünü ortaya çıkartacak kooperatiflerin ortak bir irade ile buluşması ve ortak kaynak havuzları oluşturmaları gerektiğini vurgulamıştı.

Tunç Soyer’in yargılandığı “kooperatif davası”nın bir sonraki duruşması 13 Ekim 2025 tarihinde saat 9:30’da Bayraklı Adliyesi'nde yapılacak.

Cezaevinde görüşmeye giden avukatlar, “Soyer’in suçsuzluğuna dair inancıyla pozitif olduğu ve ailesiyle birlikte de güçlü durdukları, bir iftira ile uğraşıldığını, kooperatif modelinde hukuksuzluk bulunmadığını” ifade etti.

Soyer mesajında şunlara değindi:

"Tutukluluğumun 100. gününe geldim.

Yani 15 hafta, 2400 saat… Bu süreci sayılarla anlatmak gerekirse

Üç kez Genel Başkanımız Özgür Özel ziyaretime geldi.

Geçmiş dönem genel başkanlarımız Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin beni yalnız bırakmadılar.

Bu süreçte 60 milletvekili, 10 eski milletvekili, 26 belediye başkanı ve 6 eski belediye başkanı savcılıktan özel izinle gelen 10 kişi,

198 avukat, 104 kez Defnem cezaevinde ziyaretime geldi. Bu 100 gün içinde ailemle 4 açık görüş, 10 kapalı görüş yaptım.

Annemle 140 dakika telefonda konuştum.

Binlerce selam aldım.

188 kez avlu kapısının açılıp kapanışını duydum.

En az 1200 kez üst araması, 188 sabah ve akşam sayımı 15 kez hücre kontrolü yapıldı.

Onlarca dilekçe yazdım… Avluda yürüyerek ve koşarak en az 1 milyon 400 bin adım attım yani en az 1000 kilometre.

6 kez cezaevinin çim sahasına çıktım, toplam 240 dakika açık havada koştum.

250 litre su içtim.

94 kez hücrenin zeminini paspasladım, 15 kez hücrede genel temizlik yaptım.

3 gün yağmur yağdı, 3 gece ayı görebildim. 33 kitap okudum, 252 mektup aldım.

49 kez günlük yazdım.

TRT 2’de üç büyük konser izledim: Cat Stevens (Yusuf İslam), Ennio Morricone ve Sting.

Yine TRT 2’nin 21.30 kuşağında 60 film izledim. Bütün bunlar, 100 günün sayılara sığan tarafı."