Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail’in Özgürlük Filosu’na düzenlediği saldırıyı sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, saldırıyı “barbarca” olarak nitelendirerek, olayda milletvekilleri Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan ve Sema Silkin Ün ile birlikte birçok gönüllünün bulunduğu Vicdan Gemisi’nin hedef alındığını belirtti.

Filistin’e destek vurgusu

Özel, açıklamasında gemide yer alan tüm kişilerin güvenli bir şekilde geri dönmesini temenni etti. İsrail’in bu tutumunu, eski ABD Başkanı Trump yönetiminin desteğiyle gerçekleştirdiğini savunan Özel, “Netanyahu ile Trump arasında yaşanan çatışmalarda sessiz kalan herkes Filistin’in dostu olamaz. Filistin’in yanında yer alan, bedel ödeyen ve hayatını riske atan herkese saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası dikkat çağrısı

Özel, saldırının uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmesi gerektiğine işaret ederek, Filistin’e destek verenlerin cesaretini ve fedakârlığını ön plana çıkardı. Açıklama, CHP’nin Filistin konusundaki tutumunu bir kez daha net bir şekilde ortaya koymuş oldu.