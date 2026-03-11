Finans dünyasındaki başarılı öngörüleriyle adından sıkça söz ettiren Tunç Şatıroğlu, hem akademik geçmişi hem de profesyonel kariyeriyle sektörde saygın bir konuma sahip. Peki Tunç Şatıroğlu kimdir, babası Nevzat Şatıroğlu aslen nereli ve Tunç Şatıroğlu nerede yaşıyor? İşte merak edilen tüm detaylar.

Tunç Şatıroğlu'nun eğitim hayatı ve kariyeri

Tunç Şatıroğlu, İstanbul doğumlu. Eğitim hayatına prestijli İstanbul Alman Lisesi'nde başlayan Şatıroğlu, ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Akademik kariyerini yurt dışında sürdürme kararı alan Şatıroğlu, ABD'deki New Hampshire College'da hem İşletme (MBA) hem de Finans Yüksek Lisansı (MS Finance) programlarını en yüksek not ortalamasıyla tamamladı. Almanca ve İngilizce biliyor.

Kanal Finans'ın kurucusu

Profesyonel kariyerine Türk Ekonomi Bankası (TEB) Ekonomi Araştırmaları bölümünde finansal analist olarak başlayan Şatıroğlu, burada finansal modelleme ve portföy yönetimi yazılımları üzerine önemli projeler yürüttü. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı bulunan Şatıroğlu, sonraki yıllarda kendi girişimi olan Kanal Finans platformunu kurdu. Platform, bireysel ve kurumsal yatırımcılara hisse senedi, altın, döviz ve kripto para gibi varlık sınıflarında temel ve teknik analizler sunuyor. YouTube kanalı binlerce aboneye ulaşan Şatıroğlu, aynı zamanda çeşitli televizyon kanallarında ekonomi programlarına konuk oluyor.

Babası Nevzat Şatıroğlu kimdir, aslen nereli?

Tunç Şatıroğlu'nun babası Nevzat Şatıroğlu, 1967 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Sivaslı olan Nevzat Şatıroğlu, İTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve ardından Beykent Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İGDAŞ'ta çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Enerji sektöründe uzun yıllar çalışan Nevzat Şatıroğlu, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yaptı. 27. dönem AK Parti İstanbul milletvekili seçilen Şatıroğlu, TBMM'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanvekilliği görevini üstlendi.

Tunç Şatıroğlu nerede yaşıyor?

Tunç Şatıroğlu hakkında kamuoyuna yansıyan bilgilere göre İstanbul'da yaşıyor. Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçiren Şatıroğlu, ABD'deki eğitim döneminin ardından Türkiye'ye dönerek kariyerini İstanbul merkezli sürdürdü. Evli ve bir çocuk babası olan Şatıroğlu, iş hayatındaki yoğunluğuna rağmen ailesiyle vakit geçirmeye önem veriyor.