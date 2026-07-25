Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 21 Mayıs 2026’da verilen ‘mutlak butlan’ kararıyla başlayan tartışma, Cumhuriyet tarihinin en büyük kopuşlarından biriyle sonuçlandı. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevi elinden alınan Özgür Özel’in partiden ayrılarak Yeni Parti’yi kurmak için adım attığı süreçte, CHP’de birçok isim de istifalarını vererek partiden ayrıldı. İzmir’de de birçok isim istifa ederek Özel’in yolundan giderken, bir isim daha yaptığı açıklamayla CHP’den ayrıldığını duyurdu. CHP İzmir’in önceki dönem milletvekillerinden Bedri Serter, yaptığı videolu paylaşımla CHP’den resmen istifa etti.

Serter’den ‘iktidar’ göndermesi!

Daha önceki yıllarda CHP İzmir İl Başkanlığı görevi de yürüten Serter, “Yıllardır Cumhuriyet Halk Partimize emek verdik bütün partililerimizle. Fakat en son geldiğimiz noktada, butlan yasasıyla beraber hiç ummadığımız bir derecede eski genel başkan Kemal Bey’in mutlanın başkanı olaraktan partimizin başına geçmesiyle, iktidara konvoy halinde takılıp yürümesiyle bizi maalesef ki partimizden istifa etmeye kadar getirdi” dedi.

“Şu anda çok üzülerek partimden istifa ediyorum” mesajı veren Serter, “Yeni Partiyle ve Özgür Özel Genel Başkanımızla yola devam etmeye karar kıldım. Hayırlı ve uğurlu olsun” diyerek istifa ettiği görüntüleri paylaştı.