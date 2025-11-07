Son Mühür/ Beste Temel - Tüm Yerel Sen, Çiğli Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sosyal denge tazminatları ve sosyal hakların ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı ve basın açıklaması düzenledi. Sendika, eylemlerini tüm sendikalarla dayanışma içinde yürüttüklerini belirtti. Açıklamada, bu sürecin yalnızca ekonomik taleplere yönelik bir mücadele olmadığı, “emek ve adalet” vurgusuyla yürütülen bir süreç olduğu ifade edildi.

“Çalışanlara baskı yapılıyor” iddiası

Sendika, eylem sırasında belediye yöneticilerinin çalışanlara baskı yaptığını ileri sürdü. Açıklamada, belediye yöneticilerinin çalışanlara “sendikadan istifa edin” yönünde ifadeler kullandığı iddia edildi.

“Hiçbir tehdit emeğin onurunu susturamaz”

Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Anayasa’nın 51. maddesi ve 4688 sayılı kanun sendikal faaliyetleri güvence altına alır. Buna rağmen çalışanlara baskı yapılmasını kabul etmiyoruz. Emeğin örgütlü gücüne inanıyoruz. Hiçbir tehdit, hiçbir makam bizi mücadelemizden döndüremez.” Erdağ, belediyeyi iddia ettikleri uygulamalardan vazgeçmeye çağırdı.

“Hukuki süreç başlatıyoruz”

Erdağ, yalnızca Tüm Yerel Sen üyelerinin değil, tüm belediye çalışanlarının yanında olduklarını dile getirerek, sendikal baskı iddialarına karşı hukuki girişim başlatacaklarını söyledi. “Çiğli’de hak gaspı değil, adalet istiyoruz. Emeğin sesi susturulamaz.”