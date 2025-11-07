Son Mühür/ Osman Günden - Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olana AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Konak'ta kimse mutlu değil

'Daha önce başkan mutlu Konaklı mutsuz diyorduk. Ancak şimdi çalışan da Konaklı da başkanda mutsuz diyoruz' diye sözlerine başlayan AK Parti İlçe Başkanı M. Sait Başdaş "Biz burada Konak'a yapılan projeleri, güzel hizmetleri anlatmak isteriz. Hükümetimiz güzel işler yapıyor ama yerel yönetim olarak bu 20 ay Konak'ı, 20 yıl geriye götürdü. Hiç iş yapmadıkları halde şimdi de mahkeme salonlarına düştük. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen bir yönetim anlayışı var. Her sabah hangi yönetici, hangi başkan yardımcısı görevden alındı diye bakıyoruz. 20 ayda 48 müdür 8 başkan yardımcısı değişir mi? Dünyada tektir. UNESCO listesine başvursa bu konuda listeye girer. Kendi getirdiği yöneticileri değiştirdi. Kötü yönetimin suçu onlarda mı? Bulamıyorsan biz bulalım müdür, meclis üyelerimizden de Başkan Yardımcısı verelim. En azından Konak'a hizmet eder. Gündem, 'kim gitti kim geldi?' İlk defa böyle kötü bir yönetim görüyorum. Konak kaybolup gidiyor. Dirençli Kent diye vaatler verdi ama hiçbir şey yok. Binalar çökme tehlikesi altında... İklim Zirvesi ile ilgili de uyarmıştık. Bu ihale yanlış diye şimdi soruşturma yapılıyor. Ne söyleyebilirim ki! Esnaf Konak'tan kaçmak istiyor. Ruhsat işi yürümüyor. Oradan oraya gönderiyorlar. Ücretler de yükselti. Başarısızlıklarını esnafa yüklüyorlar. Mahkemeye verdik bu zamları geri adım atacaklar. Halk Konak'tan göç ediyor.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'ın programda anlattığı konu başlıkları şöyle...

Basmane Garı...

Basmane Garı yenilendi. Muhteşem bir görüntü çıktı. Vatandaşları görmeye bekliyoruz. Gençlerimiz de Gençlik Merkezi'ne, Kültür Sanat Fabrikası'na gelsin. Halkapınar Yüzme Havuzu'nu görsün. Halı Sahalarımıza baksın.

Konak'a eser bıraktık...

Hükümetimiz Konak'a birçok eser kazandırdı. İkiçeşmelik de iki sokak restorasyonu yapıldı. Atatürk'ün mirası olarak, İktisat kongresi binası tekrar yükseldi. İki büyük stat yapıldı. Gürsel Aksoy Stadı ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı... Okullar yenilendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkartan biziz... Onun çizdiği yoldan gidiyoruz. Onlar ne yapıyor? 93 bin kişi Konak'tan göç etti. 30 yıl geriye götürdüler kenti... İzmir denince akla gelen Agora, Fuar, Kadifekale, Kemeraltı, Saat Kulesi, Kordon, Asansör hepsi Konak'ta ama insanlar neden göç ediyor? Çünkü altyapısı çökmüş, hizmet yok, doğalgazı, çocuk alanı yok, imar planı yok, kentsel dönüşüm yapılmıyor.

Yeşildere halkı Expo mağduru

Yeşildere'de Expo iptal edilince oradaki halk mağdur oldu. Bize versinler TOKİ konutlarını yapsın vatandaşlara... Bu hafta meclise gelecek takip edeceğim. Muhteşem bir projemiz vardı engellendi. Mahkemeye götüreceğim konuyu, insanların mağduriyeti ne olacak? 2027'de İnciraltı'nda da yapılamaz. İzmir için kötü bir imaj... Uluslararası bir organizasyonda karnemize zayıf yazıldı.

Bütçe yetersiz...

2026 yılı için 6.5 Milyar Lira bütçe yapıldı. Yüzde 80 genel giderler için ayrıldı. Maaşlara zor yetecek gibi bol bol eylem göreceğiz. Hizmet beklemeyin. Borca karşılık yerde kalmadı 2 Milyar borç var. Kendi binası bile onun değil. Yeni hizmet binası da ne zaman biter belli değil!

Konak bir şirket olsa batmıştı...

Konak bu sıkıntılarla uğraşırken kongrede verdiği sözler nedeni ile yeni personel alıyor. Konak böyle yönetilmez şirket olsa çoktan batmış. Kapıya kilit vurulmuştu.

Kültür Merkezi yakışır...

Basmane Çukuru Kültür Merkezi olmasının güzel olacağına değinen Başdaş, esnafa da canlılık katar ben ilçe merkezinden o çirkin görüntüyü görüyorum. İnşallah birileri mahkemeye vermez de bir 20 yıl daha beklenmez.

Çankaya Otoparkı...

Çankaya Otoparkı, depreme dayanıksız ise niye 4 bin araç alıyorsun? Alternatifi neden düşünülmez? Bu otoparkın yıkışması Kemeraltı'nı bitirir. Zaten altyapı sıkıntıları var. Proje yarım kaldı.

Çöp sorunu yeniden...

Konak Belediyesi'nin Gediz'de araçları koyduğu yere çöpleri döktüğü ihbarını aldım. Bu çok kötü koku, hastalık, böcek, sinek başlayacak. Harmandalı için 45 gün ek süre verilmişti. Hiçbir plan yapılmadı. Umurlarında değil. Hükümetin gösterdiği yerlere bakacaklardı. Biz de destek olacaktık. Ama yapmadılar.

Meclis salonumuz yok!

Gelin odasında grup toplantısı yapıyoruz. Konak'ın nasıl yönetildiğini merak edenler meclise baksın. Düğün salonunda meclis Konak Belediyesine yakışmıyor.

Başkan Mutlu, kaçak yapıda oturuyor

Konak Belediyesi'nin binanın üzerinde kaçak yapı var. İmar Barışından da faydalanılmamış. Çevre Şehircilik Bakanlığı yarın 'niye yıkmıyorsun biz yıkacağız' dese rezil oluruz. Her yere gidip ceza kesiyor. Önce kendine kesmesi lazım. Nilüfer Hanım, çıkıp 'Benim bina üzerine, benden önce kaçak yapı yapılmış ben de yıkıyorum' desin biz de alkışlayalım. Konak Belediyesi'nin üstünde kaçak yapı varsa diğer yerlere ne denilebilir ki! Konaklılar için Konak'a daha fazla zarar verilmesine karşı çıkalım. Biz AK noktalar kuruyoruz. Hafta sonu Kıbrıs Şehitler Caddesindeyiz. Herkesi bekliyoruz. Konak'ta çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmayacak...