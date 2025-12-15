Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, sahalarında Beşiktaş ile 3-3 sona eren karşılaşmanın ardından rakip takım yöneticilerinin maç sonu açıklamalarına sert tepki gösterdi. Saral, yaptığı yazılı açıklamada, maç sonrasında yapılan değerlendirmelerin algı oluşturmaya yönelik olduğunu belirterek, karşılaşmada asıl mağdur edilen tarafın Trabzonspor olduğunu ifade etti.

“Algı yaratılmaya çalışılıyor”

Karşılaşmanın hakem kararları üzerinden farklı bir noktaya çekilmek istendiğini dile getiren Saral, rakip takımın maçın henüz başında 10 kişi kalması gerektiğini savundu. Maç sonunda mağdur edebiyatı yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Saral, “Oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticisinin maç sonu yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu zihin temiz bir zihin değildir”

Saral, “Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalmaları gerekirken, maç sonunda mağdur edebiyatı yapıp kaybettiğimiz 2 puan üzerinden algı oluşturmaya çalışan bu zihin, temiz bir zihin değildir” dedi. Rakip takımın karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gerektiğini öne süren Saral, maç sonrası yapılan açıklamaların sınırları aştığını savundu.

“Herkes haddini bilsin”

Trabzonspor’un sahada mağdur edilen taraf olduğunu vurgulayan Saral, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Herkes bilsin ki Trabzon’da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçeklerle yüzleşir. Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor’ken, ‘mağdurmuş’ gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız. Açıkça uyarıyoruz; herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim.”