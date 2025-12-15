TBMM Genel Kurulu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri kabul edildi. Bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a Allah’tan rahmet dileyerek, yakınlarına sabır temennisinde bulundu ve CHP Grubu’na taziyelerini iletti.

“Nüfus çöküşü küresel bir trend”

Göktaş, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de nüfusun yaşlandığını, doğurganlık oranlarının düştüğünü belirtti. Kadınlarda ve erkeklerde evlilik yaşının yükseldiğine dikkat çeken Göktaş, doğurganlıktaki düşüşün uzun yıllara yayılan planlı politikaların sonucu olduğunu ifade etti. “Bir kız bir erkek yeter”, “az çocuk, öz çocuk” söylemlerinin zihinlere yerleştiğini dile getiren Göktaş, nüfus çöküşünün küresel bir sorun haline geldiğini söyledi.

“Aile Yılı ve Aile–Nüfus 10 Yılı”

Bakan Göktaş, genç ve dinamik nüfus yapısının korunması amacıyla bu yılın “Aile Yılı” ilan edildiğini, önümüzdeki 10 yılın ise “Aile ve Nüfus 10 Yılı” olarak planlandığını açıkladı. Ailenin güçlendirilmeden kalıcı kalkınma sağlanamayacağını vurgulayan Göktaş, bu konunun siyaset üstü olduğunu belirtti.

Yaşlı bakımında evde destek modeli

Yaşlı bakımına ilişkin yürütülen çalışmaları aktaran Göktaş, yapılan araştırmalarda yaşlıların yüzde 75’inin kendi evlerinde ve aileleriyle yaşlanmak istediğinin ortaya çıktığını söyledi. Huzurevi yatırımlarının süreceğini, evde destek modellerinin ise güçlendirileceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin’den mülakat ve protesto açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Gülşah Durbay için taziye dileklerini iletti. Üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki durumuna değinen Tekin, yeni kurulan üniversitelerin zamanla bu listelerde yer alacağını söyledi. Mülakat eleştirilerine yanıt veren Tekin, siyasi referansla atama yapıldığına dair iddiaların ispatlanması halinde gereğinin yapılacağını ifade etti. Okullardaki hijyen koşulları ve yerel yönetimlerin sorumluluklarına da değinen Tekin, kamuoyunda tartışma yaratan başlıklara açıklık getirdi.

MESEM protestoları ve köy okulları

Tekin, Mesleki Eğitim Merkezleri protestoları kapsamında tutuklananların, protesto haklarını kullandıkları için değil, kamu malına zarar verdikleri gerekçesiyle işlem gördüğünü söyledi. Köy okullarına ilişkin olarak ise bir öğrenci dahi olsa okulun açık tutulduğunu belirtti. Akran zorbalığıyla mücadelede çalışmaların sürdüğünü ifade eden Tekin, bundan sonraki süreçte “akran nezaketi” kavramının öne çıkarılacağını açıkladı.

Genel Kurul’da ayrıca Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversitenin 2026 yılı bütçeleri de kabul edildi. Birleşim, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl tarafından kapatıldı.