Son Mühür- Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te dışarıdan düğün organizasyonlarına açılan restoranda akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, düğün organizasyonu firmasında çalıştığı öne sürülen 15 yaşındaki kız çocuğu, 20 yaşındaki Ayberk K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Fail, ardından aynı silahla intihar etti.

24 suç kaydı var

Ayberk K.’nın üniversite öğrencisi olmadığı, belinde silahla kampüse girdiği ve toplamda 24 farklı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Bu durum, üniversitenin güvenlik önlemleri ve denetimleri hakkında ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Öğrenciler, “Elini kolunu sallayarak içeri nasıl girdi?” sorusunu sosyal medyada gündeme taşıdı.

Reşit olmayan bir çocuğun çalıştırılması tepki çekti

Olayın ardından sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri de 15 yaşındaki bir kız çocuğunun düğün organizasyonu yapan firmada nasıl çalıştırıldığı oldu. Pek çok kullanıcı, “Reşit olmayan bir çocuk neden bu koşullarda çalıştırılıyor?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden açıklama

Üniversite yönetimi, olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı:





“Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, ardından failin aynı silahla intihar ettiği bilgisi üzüntüyle öğrenilmiştir. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmaya üniversitemiz gerekli iş birliğini sağlamaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”

Ancak öğrenciler, bu açıklamanın kendilerini tatmin etmediğini belirterek daha kapsamlı bir yanıt beklediklerini ifade etti.

Öğrencilerden Rektör Naci İnci’ye çağrı

Üniversite öğrencileri, yaşananların ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’ye seslendi. Öğrenciler, yeni eğitim dönemi öncesinde kampüste güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve olayın tüm yönleriyle araştırılmasını talep etti.

“Sorumlular yargılansın, tedbirler alınsın”

X platformunda binlerce paylaşım yapan öğrenciler ve mezunlar, olayın bir güvenlik zaafiyeti olduğuna dikkat çekti. Üniversitenin yalnızca açıklama yapmakla yetinmemesi gerektiğini vurgulayan kullanıcılar, “Gerekli tedbirler alınsın, sorumluluğu bulunan herkes yargılansın” çağrısında bulundu.