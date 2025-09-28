Son Mühür- Dünyanın dört bir yanına konuşlandırılmış ABD askeri liderleri, önümüzdeki hafta Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir araya gelmek üzere Virginia'ya seyahat etmeye hazırlanmaya başladı. ABD medyası Beyaz Saray'a dayandırdığı yorumlarda toplantının "savaşçı ruhu"na odaklanan bir toplantı olduğunu duyurdu.

Hegseth , Salı günü Virginia eyaletinin Quantico kentinde dünyanın dört bir yanından ABD generallerini ve amirallerini bir araya getirerek ülkenin askeri liderlerinin bir araya geleceği daha önce örneğine pek rastlanmayan bir toplantı düzenleyeceğini açıklamıştı.



ABD'nin Güney Kore, Japonya ve Ortadoğu gibi uzak coğrafyalar da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında iki, üç ve dört yıldızlı generaller ve amiraller tarafından komuta edilen birlikleri bulunuyor.

Başkan Donald Trump, bu ayın başlarında Savunma Bakanlığı'nın adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmek için bir başkanlık emri imzalamıştı.

Sıra dışı bir gelişme...



Prof. Dr. Naim Babüroğlu ABD ordusunun toplantısını,

''Pentagon'da sıra dışı bir gelişme var.

-ABD Savaş Bakanı Hegseth, Avrupa, Ortadoğu, Asya-Pasifik'te görev yapan tuğgeneral ve üstü tüm komutanları, önümüzdeki hafta Virginia'da Deniz Piyade üssünde topluyor.

-Bu normal bir durum değil.

-Neye hazırlık?

Rusya, Venezuela, İran?..'' sözleriyle değerlendirdi.

