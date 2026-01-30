Son Mühür - ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Kanada’nın Gulfstream 500, 600, 700 ve 800 model jetlere sertifika vermeyi reddetmesine sert tepki gösterdi.

''Yıllar önce sertifikalandırılmış olması gerekirdi"

Donald Trump, "Kanada'nın Gulfstream 500, 600, 700 ve 800 jetlerini haksız, yasa dışı ve kararlı bir şekilde sertifikalandırmayı reddetmiş olması gerçeğine dayanarak, bugüne kadar yapılması gereken şekilde, Bombardier Global Express'lerini ve Kanada'da üretilen tüm uçakları, Gulfstream tam olarak sertifikalandırılana kadar sertifikasız sayıyoruz. Gulfstream, büyük bir ABD şirketidir ve yıllar önce sertifikalandırılmış olması gerekirdi" şeklinde konuştu

Kanada’nın sertifikasyon süreciyle Gulfstream ürünlerinin satışını fiilen durdurduğunu öne süren Trump, “Bu durum herhangi bir gerekçeyle hemen düzeltilmezse, Kanada’dan ABD’ye satılacak tüm uçaklara yüzde 50 gümrük vergisi getireceğim” ifadelerini kullandı.