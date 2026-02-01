Venezuela’nın başkenti Caracas ile Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı arasındaki kritik güzergahta, son günlerin en dikkat çekici görsel eylemlerinden biri yaşanıyor. Ülkenin en işlek ana arteri olan Maiquetia otoyolu üzerindeki dev reklam panoları, Amerika Birleşik Devletleri tarafından alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in görselleriyle donatıldı. Görsellerin üzerinde yer alan "Sizleri geri istiyoruz" ifadesi, ülkedeki mevcut siyasi krizin halk tabanındaki yansımasını gözler önüne seriyor.

Havalimanı güzergahında görsel seferberlik

Havalimanından başkente doğru seyreden yolcular, yol boyunca çok sayıda dev panoda Maduro ve eşinin fotoğraflarıyla karşılaşıyor. 3 Ocak’ta ABD’nin gerçekleştirdiği hava operasyonları ve eş zamanlı alıkoyma süreci sonrasında ivme kazanan bu kampanya, yalnızca otoyollarla sınırlı kalmıyor. Caracas’ın en işlek meydanları ve caddeleri de benzer içerikteki pankart ve sloganlarla doldurulmuş durumda. Bu kampanya, yönetim boşluğu tartışmaları arasında halkın belirli bir kesiminin sadakat gösterisi olarak değerlendiriliyor.

PSUV’dan "Savaş Esiri" kampanyası

Siyasi arenada ise Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) üyeleri, tepkilerini kurumsallaştırarak Ulusal Meclis (AN) binasının hemen karşısında geniş kapsamlı bir eylem çadırı kurdu. Bu merkezden yürütülen faaliyetlerde, Maduro ve Flores için "savaş esiri" nitelemesi yapılıyor. Chavizm destekçileri, mevcut geçici hükümetin yürüteceği diplomatik süreçlerin ve toplumsal baskının sonucunda, ABD’nin Maduro’yu serbest bırakmaktan başka seçeneği kalmayacağına dair güçlü bir inanç besliyor. Bu duruş, başkentin politik atmosferini belirleyen temel unsurlardan biri haline gelmiş durumda.

Krizin gölgesinde sosyal hayatın nabzı

Siyasi belirsizlik ve otoyollardaki protesto havasına rağmen, Caracas’ın genelinde zıt bir tablo hakim. Şehrin meydan ve sokaklarında sessizlik gözlenirken, sosyal hayatın kapalı alanlarda devam ettiği görülüyor. Özellikle alışveriş merkezleri ve restoranlar, insanların günlük rutinlerini sürdürdüğü, hareketliliğin yoğun olduğu noktalar olarak dikkat çekiyor. Bu durum, ülkedeki gergin siyasi iklimin toplumsal hayatta farklı bir denge yarattığını ortaya koyuyor.

3 Ocak operasyonu ve suçlamaların arka planı

Olayların fitili, 3 Ocak günü yerel saatle 02.00 sularında Caracas semalarında duyulan patlama ve savaş uçağı sesleriyle ateşlenmişti. Venezuela yönetimi, bu saldırıları sivil ve askeri stratejik tesislere yönelik bir ABD müdahalesi olarak nitelendirmişti. ABD tarafında ise dönemin Başkanı Donald Trump, Maduro ve eşinin bir operasyonla ülke dışına çıkarıldığını teyit ederken; Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro’ya yönelik "uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığı" gibi ağır suçlamaları içeren bir iddianame hazırlandığını duyurmuştu. Uluslararası toplumda derin çatlaklara yol açan bu gelişme, bölgedeki jeopolitik gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

