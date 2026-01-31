ABD Savunma Bakanlığı, İsrail ve Suudi Arabistan’a yönelik toplam tutarı yaklaşık 15 milyar doları bulan yeni askeri satışlara onay verildiğini duyurdu. Açıklamaya göre İsrail’e yapılacak satışların değeri yaklaşık 6,5 milyar dolar olurken, Suudi Arabistan için onaylanan paket ise yaklaşık 9 milyar dolar olarak açıklandı.

Pentagon tarafından paylaşılan bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail’e 30 adet Apache tipi taarruz helikopteri ile 3 bin 250 hafif taktik aracın teslimatını kapsayan satışa izin verdi. Söz konusu anlaşma kapsamında ayrıca İsrail ordusunun envanterinde bulunan Namer zırhlı personel taşıyıcıları için yaklaşık 740 milyon dolarlık lojistik destek hizmetleri de yer aldı.

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını sürdürdüğü bir dönemde açıklanan kararlar, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkese rağmen devam eden saldırıları sırasında kamuoyuna yansıdı.

Suudi Arabistan’a Patriot füzeleri için onay

Pentagon, ayrı bir açıklamayla Suudi Arabistan’a 730 adet Patriot hava savunma sistemi füzesi ile bunlara bağlı ekipmanların satışının da onaylandığını bildirdi. Açıklamada, bu satışın Körfez bölgesinde ABD’nin önemli bir NATO dışı müttefiki olarak tanımlanan Suudi Arabistan’ın güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Savunma Bakanlığı, söz konusu kabiliyetin Suudi Arabistan’ın entegre hava ve füze savunma sistemine katkı sağlayacağını, aynı zamanda ABD ve bölgedeki müttefik unsurların kara kuvvetlerinin korunmasına destek olacağını belirtti.