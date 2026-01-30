Son Mühür - Nijerya’da yaşayan Ojo Eghosa Kingsley’in hesabına, yetkililerin belirlemesine göre sistem kaynaklı bir hata sonucu 1 milyon dolar yatırıldı. Bankanın yaptığı incelemede, bu transferin herhangi bir hukuki ya da sözleşmeye dayalı gerekçesinin olmadığı tespit edildi.

Parayı geri vermek yerine hapse girdi

Yetkililer, hatalı transferin ardından Kingsley ile temasa geçerek paranın geri ödenmesini istedi. Ancak tüm uyarılara rağmen Kingsley iade talebini reddetti ve konu mahkemeye taşındı. Mahkeme, Kingsley’e parayı geri vermesi ya da 1 yıl hapis cezasını kabul etmesi seçeneklerini sundu. Kingsley’in iade yerine hapis cezasını tercih ettiği öğrenilirken, mahkeme ayrıca 1 yıl hapis cezasının yanı sıra 3 bin 600 dolar para cezası verilmesine karar verdi.

Sosyal medyada viral oldu

Mahkeme, Kingsley’e parayı geri vermesi ya da 1 yıl hapis cezasını kabul etmesi yönünde iki alternatif sundu. Kingsley’in iade yerine 1 yıllık hapis cezasını seçtiği öğrenilirken, mahkeme ayrıca 3 bin 600 dolar para cezası ödemesine de karar verdi.